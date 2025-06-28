Волгоградские врачи помогают вновь встать на ноги юной пациентке
Сложный многоэтапный процесс лечения и восстановления проходит девочка, поступившая в больницу с множественными открытыми переломами обеих ног и повреждением крестца.
После экстренной помощи в Центральной районной больнице, где врачи стабилизировали критическое состояние, девочку перевели в клиническую больницу скорой медицинской помощи.
Травматологи-ортопеды провели серию сложнейших операций, включая остеосинтез обеих бедренных костей с установкой металлоконструкций. Три недели в реанимации и два месяца в стационаре потребовались для первичного восстановления.
Сейчас девочка проходит реабилитацию в областной детской клинической больнице, где мультидисциплинарная команда специалистов (травматологи, неврологи, физиотерапевты, психологи) разработала индивидуальную программу восстановления. Уже после первого курса заметны значительные улучшения.
Впереди – важный этап вертикализации и обучения ходьбе. Врачи прогнозируют, что полное восстановление подвижности займет от шести до девяти месяцев.
«Ежегодно медицинскую реабилитацию в областной детской клинической больнице проходят более двух тысяч детей с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, в том числе с детским церебральным параличом, а также с заболеваниями опорно-двигательного аппарата», – отметили в комитете здравоохранения Волгоградской области.