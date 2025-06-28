Врачи помогают вновь встать на ноги юной пациентке

Сложный многоэтапный процесс лечения и восстановления проходит девочка, поступившая в больницу с множественными открытыми переломами обеих ног и повреждением крестца.

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После экстренной помощи в Центральной районной больнице, где врачи стабилизировали критическое состояние, девочку перевели в клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Травматологи-ортопеды провели серию сложнейших операций, включая остеосинтез обеих бедренных костей с установкой металлоконструкций. Три недели в реанимации и два месяца в стационаре потребовались для первичного восстановления.

Сейчас девочка проходит реабилитацию в областной детской клинической больнице, где мультидисциплинарная команда специалистов (травматологи, неврологи, физиотерапевты, психологи) разработала индивидуальную программу восстановления. Уже после первого курса заметны значительные улучшения.

Впереди – важный этап вертикализации и обучения ходьбе. Врачи прогнозируют, что полное восстановление подвижности займет от шести до девяти месяцев.