Хирурги спасли девушку с резким заболеванием

Челябинские врачи спасли девушку с резким заболеванием. 16-летняя девушка переехала в Челябинск из Краснодара в прошлом году, чтобы учиться в местном колледже. Она поселилась у своей тёти и начала новую жизнь в южноуральской столице. В конце февраля она попала в больницу с подозрением на пневмонию, однако позже выяснилось, что у нее редкая форма красной волчанки, сообщает пресс-служба Челябинской областной детской клинической больницы.

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После продолжительных обследований в марте врачи диагностировали у девушки аутоиммунное заболевание. Её перевели в детскую областную больницу, где ситуация продолжала ухудшаться: девушка утратила контроль над конечностями и перестала самостоятельно дышать, потребовалась искусственная вентиляция легких.

«Для лечения были организованы телемедицинские консультации с ведущими специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга. Состояние пациентки удалось стабилизировать благодаря процедуре плазмообмена, что стало вторым подобным случаем в истории российской педиатрии при лечении волчанки у детей», — рассказывают в пресс-службе ЧОДКБ.

Медики применяли иммуноглобулин и начали курс терапии. Первый положительный результат проявился, когда пациентка смогла пошевелить рукой. Для проведения ИВЛ ей выполнили трахеостомию – специальное отверстие в шее для подачи воздуха в трахею. К концу весны пациентку перевели из реанимации в реабилитационное отделение.

По словам главного врача ЧОДКБ Надежды Налетовой, история девушки демонстрирует не только силу человеческого духа, но и важность профессионализма и поддержки медицинского персонала. Этот случай показывает, что даже в самых сложных ситуациях нельзя терять надежду, ведь современная медицина постоянно развивается, а человеческая забота и вера способны творить чудеса.

В настоящее время девушка выписана из больницы, однако впереди её ждёт длительный период восстановления.

Ранее в Челябинске врачи ГКБ №1 удалили у женщины опухоль на матке размером с баскетбольный мяч. Как сообщало ИА «Уральский меридиан», 28-летняя челябинка не ходила к гинекологу, а когда живот начал расти — не придала этому значения.