Поджелудочная железа редко дает о себе знать, она не болит без причины и не требует внимания ежедневно. Но именно она играет ключевую роль в работе организма: участвует в переваривании пищи, регулирует уровень сахара в крови и напрямую влияет на общее состояние здоровья.

При перегрузке поджелудочная начинает «сдавать»: снижается энергия, появляются высыпания, лишний вес, расстройства пищеварения. В тяжелых случаях это может привести к воспалению, диабету и даже онкологии. Ее ослабляют частые переедания, сахар и алкоголь.

Три фактора, которые ускоряют старение

Но стоит снизить нагрузку и начать заботиться о ее здоровье – и организм начинает работать стабильнее. Поддержка поджелудочной напрямую связана с качеством жизни, уровнем энергии и долголетием.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-невролог Сергей Длин.