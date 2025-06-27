Хирург стал донором для пациента с онкологией

Кирилл Моря - хирург из Ямала с десятилетним стажем - с детства мечтал стать врачом. За его плечами сотни спасенных жизней. Когда началась спецоперация, не раздумывал, уехал в прифронтовые города - оперировал и раненых бойцов, и мирных жителей после обстрелов.

Перед длительной командировкой Кирилл стал донором стволовых клеток, вступил в Федеральный регистр доноров костного мозга ФМБА - это база, созданная по поручению Владимира Путина. О том, что он может стать донором для Заурбека Нахушева, тяжело болевшего раком, Кирилл Моря узнал, когда возвращался из Мариуполя.

И вот они встретились, преодолев для этого тысячи километров. Съемочная группа «Звезды» пообщалась с обоими.

«Обычным людям, не связанным с медициной... им, может, как-то сложнее принимать решение, есть какие-то мифы, страхи по поводу этого. Но вот мы сейчас видим результат - иметь возможность спасти чью-то жизнь, мне кажется, это самый большой дар», - признался Кирилл Моря.

Для Заурбека Нахушева это не просто слова - о чем он и дал понять нашему корреспонденту.

«Если бы не этот человек, я бы, может, не увидел своего внука, потому что мой внук родился после пересадки, через 10 месяцев», - подчеркнул он.

Нахушев о раке знал больше, чем многие - онколог с 40-летним стажем, много лет работал в ведущем научно-исследовательском центре, брался за самые сложные случаи. Он прекрасно понимал, что шансы на совпадение ДНК с донором минимальны - один к десяти тысячам. Болезнь прогрессировала, и ни химио-, ни лучевая терапия не могли полностью ее победить.

Заурбек узнал имя донора только через два года. Информацию держали в тайне до конца лечения. Это мировая практика. Он не просто победил болезнь, но и полностью переосмыслил жизнь. Теперь, после реабилитации, он больше времени проводит с семьей, воспитывает внуков. И даже думает вернуться на работу в клинику.