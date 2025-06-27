В российских варениках нашли бактерии кишечной палочки

В российских варениках с картошкой были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Об этом говорится в исследовании Роскачества.

© runews24.ru

Специалисты проверили 20 торговых марок по 437 показателям качества, безопасности и достоверности маркировке. Проверялись марки "Агрокомплекс Выселковский", Globus, "ВкусВилл", "У Палыча", "Ермолино" (на развес), "Мясницкий ряд" и другие.

Было установлено, что ни один товар не подходит под опережающий стандарт Роскачества и не может получить государственный "Знак качества". Под обязательные требования законодательства подходит продукция 13 торговых марок, а в остальных обнаружены различные нарушения.

Эксперты сообщили, что вареники являются полуфабрикатами, но некотрые производители классифицируют их как "макаронные изделия с начинкой". В результате это ограничивает применение стандартов, которые приняты для полуфабрикатов.

Согласно исследованию, которое есть в распоряжении RT, бактерии группы кишечной палочки нашли в продукции 16 торговых марок. И только в одном случае это является нарушением, а в остальных – как несоответствие опережающему стандарту.

Превышение норм по общему количеству микроорганизмов обнаружили у "Морозко", "Цезарь" и Ozon fresh. Также в продукции одной торговой марки установлено наличие следов пестицида пиримифос-метил.

Кроме того, эксперты предъявили претензии по запаху и вкусу торговым маркам "Ермолино", Ozon fresh, "Давняя традиция" и "Сытый папа".

Продукция "Ермолино", "Морозко", "Цезарь", "Деревня Чернышиха", "Домашние секреты" и "Родной дом" не подходили под требование опережающего стандарта по количеству разваренных вареников.

Ранее эксперт рассказала об опасности бутилированной воды в жару.