Когда фельдшеры смогут исполнять обязанности врачей

Фельдшеры и акушерки при нехватке кадров или временном отсутствии специалистов смогут исполнять обязанности участковых врачей с 1 сентября. Об этом сообщила член комитета Государственной думы по охране здоровья Вероника Власова.

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Таким образом они смогут заменять терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов.

— Мы не можем позволить себе, чтобы пациенты оставались без помощи только потому, что в их амбулатории или ФАПе временно нет врача. Новый приказ дает возможность фельдшерам и акушеркам включаться в оказание помощи — грамотно, в пределах своих полномочий, но с реальной пользой для людей, — рассказала Власова.

По ее словам, это решение позволит улучшить доступность медпомощи и быстрее реагировать на потребности пациентов, передает РИА Новости.

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