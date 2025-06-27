Перечислены пять признаков неправильной работы кишечника

Работа кишечника должна быть регулярной и незаметной. Есть несколько признаков нарушения работы ЖКТ, которые говорят о том, что нужно срочно обратиться к врачу.

© РИА Новости

Автор блога «Главный Медицинский Канал» напомнил, что ранняя диагностика проблемы — главный ключ к успешному выздоровлению. Он перечислил пять тревожных признаков, которые должны вас насторожить. Первый из них — изменения в частоте и консистенции стула (хроническая диарея или запоры). Запор может свидетельствовать не только о недостатке клетчатки в рационе, но и о серьезных проблемах, вроде опухоли кишечника. Диарея же может быть симптомом кишечных инфекций или воспалений. Второй признак — изменение внешнего вида стула (цвет, форма, наличие примесей). Обратиться к врачу следует, если вы обнаружили кровь или слизь в стуле, непереваренные частицы или необычное изменение формы. Насторожить также должны хронические боли и дискомфорт в животе. Особенно опасно, если боль повторяется или не проходит какое-то время. Еще один тревожный сигнал: необъяснимая потеря веса и снижение аппетита. Причин для этого может быть множество и большинство опасны: опухоли кишечника, воспалительные заболевания кишечника, хронический панкреатит, синдром мальабсорбции. На проблемы с кишечником могут указывать и общие симптомы, такие как слабость, анемия, кожные высыпания. Сочетание любых из этих общих симптомов с нарушением работы кишечника — повод немедленно обратиться к врачу. Ранее мы предупреждали, что активированный уголь, который есть в домашней аптечке почти у каждого, можно принимать далеко не всем, есть случаи, когда препарат может нанести серьезный вред здоровью.