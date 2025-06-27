25-летний мужчина рассказал о самом неприятном последствии ампутации пениса

25-летний мужчина назвал самое неприятное последствие ампутации пениса. О жизни после травмы он рассказал на форуме Reddit.

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По словам автора поста, он лишился полового органа после аварии с машиной, которая выехала на встречную полосу. Врачам пришлось полностью ампутировать пациенту пенис, но удалось сохранить тестикулы, которые продолжают вырабатывать сперматозоиды. Мужчина уточнил, что у него могут быть дети, но оплодотворение возможно произвести только в больнице, так как эякулировать он больше не может.

Рассказчик признался, что адаптироваться к жизни после травмы было непросто, но постепенно он привык и даже научился получать эротическое удовольствие.

«Если и есть то, по чему я скучаю, так это то, что я больше не могу вертеться с ним перед зеркалом в ванной», — пошутил автор поста в ответ на вопросы других пользователей.

Мужчина также отметил, что у него нет других проблем со здоровьем.

«Больше всего меня беспокоят люди, которые говорят глупости вроде тех, что я больше не мужчина или не могу заниматься сексом. Общаться с людьми — это само по себе искусство, и самое мое большое достижение — это моя уверенность в себе и самовосприятие», — подчеркнул он.

Пользователь форума заявил, что не использует протез пениса, который у него есть, потому что не видит в нем смысла. Также он не планирует делать реконструкцию пениса. Мужчина объяснил, что это очень сложная и болезненная процедура, при этом воссозданный половой орган по ощущениям и функциям будет сильно уступать утраченному.

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