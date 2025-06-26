Врачи спасли мужчину с разрывом аневризмы головного мозга

37-летний житель Сердобска, возвращаясь на машине домой после работы, неожиданно почувствовал сильную боль в висках. Превозмогая страдания, он смог самостоятельно доехать до районной больницы. Здесь водителя сразу же госпитализировали. После КТ-обследования выяснилось, что у него произошел разрыв аневризмы головного мозга - при таком диагнозе счет в борьбе за жизнь измеряется буквально минутами.

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Сердобские медики вызвали санавиацию, и на вертолете в сопровождении бригады анестезиологов-реаниматологов мужчина в кратчайший срок был доставлен в региональный сосудистый центр Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.

«Огромную роль в спасении жизни пациента сыграли оперативные действия сердобских коллег. Операция была сложная, у аневризмы отсутствовала шейка, которая необходима для выключения аневризмы. Необходимо было сохранить кровоток в артериях, отвечающих за работу жизненно важных структур головного мозга», — рассказывает заведующий региональным сосудистым центром Михаил Краснов.

Врачи сработали быстро и слаженно: начиная от операционной медицинской сестры, которая понимала нейрохирурга без слов, какой инструмент ему требуется, и надежного ассистента, который как глыба стоял с недрогнувшей рукой возле оперирующего врача.

Они остановили кровотечение, дальнейшее поражение тканей мозга было предотвращено. Уже спустя несколько дней после наисложнейшей операции на головном мозге мужчина, переживший второй день рождения, вернулся домой без головных болей, которые мучали его раньше.