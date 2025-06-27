Врач объяснил, как выбирают место на теле для прививки

Врач-терапевт Елена Шпанькова рассказала, почему детям и взрослым прививки делают в разные места.

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В разговоре с aif.ru она пояснила, что место введения вакцины играет важную роль в активации иммунного ответа.

«Место введения вакцины выбирают исходя из безопасности, эффективности и удобства, учитывая возрастные анатомические особенности», — рассказала эксперт.

По её словам, главные причины различных мест для введения вакцины у детей и взрослых заключаются в анатомических различиях и в минимизации рисков.

Детям до двух лет инъекции делают в бедро, так как его мышцы более развиты и доступны, чем плечевая мышца, к тому же это безопаснее для седалищного нерва. У взрослых предпочтительнее укол в плечо — так меньше риск местных реакций.

Ранее врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с RT рассказал, в чём заключается польза вакцины.