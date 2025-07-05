Брутальная пластика: на что способны мужчины

Стереотип о пластической хирургии как исключительно женском увлечении стремительно разрушается. Статистика неумолима: все больше мужчин обращаются к пластическим хирургам, и их мотивы далеко не всегда сводятся к банальному желанию понравиться женщинам. Профессор Тигран Алексанян, перечислил "Рамблеру" наиболее распространенные запросы мужчин в сфере эстетической хирургии.

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Ринопластика

Причины обращения весьма разнообразны. Конечно, многие мужчины стремятся к улучшению пропорций лица, добиваясь гармоничного и привлекательного внешнего вида. Однако, зачастую за желанием изменить форму носа скрываются глубоко укоренившиеся комплексы, негативно влияющие на самооценку и мешающие построению здоровых отношений. Искаженный нос может стать причиной постоянного внутреннего дискомфорта, снижения самооценки и избегания социальных контактов. Тигран Алексанян Пластический хирург, доктор медицинских наук

Но не всегда речь идет исключительно об эстетических аспектах. Искривленная носовая перегородка, полипы, гипертрофия носовых раковин – эти проблемы часто приводят к серьезным функциональным нарушениям: затрудненному носовому дыханию, храпу, апноэ, головным болям и хронической усталости. В таких случаях ринопластика – это не просто улучшение внешности, а необходимое медицинское вмешательство, улучшающее качество жизни.

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Удаление гинекомастии

Еще одной востребованной процедурой среди мужчин является удаление гинекомастии, то есть увеличения грудных желез. Эта проблема часто вызывает у мужчин значительный психологический дискомфорт и неуверенность в себе. Лишняя грудная ткань может приводить к чувству неполноценности, стеснения и ограничению в выборе одежды. Тигран Алексанян Пластический хирург, доктор медицинских наук

По мнению эксперта, операция по удалению избыточной ткани в области груди позволяет мужчинам вернуть уверенность в своей мужественности и ощутить комфорт в собственном теле. Это не просто эстетическая коррекция, а восстановление психологического равновесия и повышение самооценки.

Блефаропластика

Помимо этих двух распространенных процедур, мужчины все чаще обращаются к пластическим хирургам для коррекции других недостатков. К примеру, блефаропластика (удаление избытков кожи век) помогает мужчинам избавиться от усталого и пожилого вида, делая взгляд более молодым и энергичным. Липосакция (удаление жировых отложений) позволяет скорректировать фигуру, убрав лишний жир в проблемных зонах. А имплантация волос является решением для мужчин, страдающих от облысения.