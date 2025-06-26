Боль в запломбированном зубе спустя время – нередкое явление. Часто при повторном лечении под пломбой обнаруживается кариес, что вызывает вопрос: может ли он появиться там заново?

Стоматологи объясняют: на самом деле кариес под пломбой не образуется – он либо остался недоочищенным во время первичного лечения, либо возник из-за нарушения технологии. Например, врач мог не использовать оптическое увеличение и не заметить поврежденный участок.

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Еще одна распространенная ошибка – отказ от изоляции зуба с помощью коффердама. Влага из полости рта мешает пломбе надежно приклеиться. Со временем это приводит к появлению микроскопической щели, через которую под пломбу попадают бактерии.

Если лечение проведено грамотно, с соблюдением всех этапов, кариес под пломбой развиваться не будет.

Подробнее об этом рассказал в своем видео стоматолог Константин Крылов.