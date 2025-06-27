В аптеках возник дефицит лекарства против аритмии

В соцсетях и медиа появились сообщения об очередном лекарственном дефиците - в аптеках стало сложно найти амиодарон - препарат для лечения нарушений сердечного ритма. Мы проверили: действительно, в интернет-аптеках отсутствует не только оригинальный кордарон венгерского производства, но и российские аналоги. Насколько важен этот препарат для пациентов и можно ли подобрать ему полноценную замену? На эти вопросы "РГ" ответил врач-кардиолог, терапевт, руководитель Центра кардиологии и терапии НКЦ №3 РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Константин Иванов.

" Амиодарон, он по сути единственный из ряда антиаритмиков, который относится к препаратам третьего класса, так называемым блокаторам калиевых каналов. Но у него есть также эффект и антиаритмика первого класса - блокатора натриевых каналов и также антиаритмика четвертого класса, которые отвечают за блокаду кальция в каналах. То есть у него тройной механизм действия, что особенно важно, когда у пациента есть жизнеугрожающие состояния. Например, после перенесенного обширного инфаркта, при гипертрофии миокарда левого желудочка, при тяжелой хронической сердечной недостаточности. То есть препарат незаменим в подобных ситуациях, когда другие классы антиаритмиков либо категорически нельзя использовать в связи с противопоказаниями, либо они малоэффективны", - пояснил Константин Иванов.

Кроме того, отметил кардиолог, амиодарон, помимо антиаритмического эффекта, имеет целый ряд других очень важных кардиологических проявлений: антиангинальный, коронарорасширяющий, альфа- и бета-адреноблокирующий эффекты.

"Этот препарат очень удобно применять, когда нужно быстро купировать нарушение ритма и затем предотвратить риск внезапной смерти. Есть ли аналоги у этого лекарства? Нет. Более того, в свое время пытались сделать препарат с аналогичным действием, который бы не содержал йод, как амиодарон, но, к сожалению, клинические испытания не продемонстрировали его эффективность. Так что препарат, конечно же, важный", - подчеркнул доктор Иванов.

"Справедливости ради надо сказать, что кордарон (амиодарон) достаточно часто назначается не по показаниям, и есть варианты заменить его на антиаритмики других классов, нередко "просто" селективные б-блокаторы, - пояснил Константин Иванов. - Но особенно важно найти исходную причину аритмии (это может быть, например, неправильная работа щитовидной железы, гипокалиемия, анемия и так далее) и использовать высокотехнологичные методы малоинвазивного хирургического лечения. Не разобравшись в причинах, лечить редкие экстрасистолы, назначая б-блокаторы - это неправильно".

Кардиолог уточнил, что сегодня помимо антиаритмиков существуют и другие методы лечения, и довольно часто пациентам при аритмии помогают неврологические препараты и психотерапевты.