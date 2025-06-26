Врачи получат право отступать от клинических рекомендаций

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал предложенные Минздравом и одобренные правительством поправки сразу в два федеральных закона, которые определяют правовой статус клинических рекомендаций (КР). Предложенные изменения дают возможность врачам более гибко пользоваться клиническими рекомендациями, применяя индивидуальный подход, если этого требуют интересы пациента. Как пояснили "РГ" в комитете, в ближайшее время законопроект будет рассмотрен во втором чтении, и вступит в силу сразу после подписания его президентом.

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Речь идет о подготовленных правительством поправках в Федеральный закон "О биологической безопасности", в той его части, которая касается определения регламента применения КР.

Напомним, клинические рекомендации - это свод документов, содержащих научно обоснованную информацию по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации в зависимости от заболевания. Они также содержат протоколы ведения пациента, варианты медицинского вмешательства и описание последовательности действий медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, одним словом, всего того, что влияет на ход и результативность лечебного процесса.

Кроме того, необходимые поправки будут внесены и в базовый медицинский закон - "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Согласно поправкам, клинические рекомендации теперь получат ясный правовой статус, они будут применяться по особому Порядку и, главное, рекомендации останутся "рекомендациями", они не будут жестко обязательными, лечащий врач сможет принимать решения вне КР, если этого будет требовать состояние пациента. При этом подзаконный акт - Порядок применения КР - еще предстоит написать и принять. Этим занимается Минздрав России.

«Принятие поправок, определяющих правовой статус клинических рекомендаций, - это важный шаг в развитии нашей системы здравоохранения. Теперь у врачей появится четкое понимание, как применять КР на практике, сохраняя при этом индивидуальный подход к лечению пациента. Особенно это важно для сложных клинических случаев, когда, например, у человека несколько непростых диагнозов и при выборе оптимального лечения требуется комплексный подход», — пояснил "РГ" заместитель руководителя комитета Госдумы по охране здоровья, онкохирург Бадма Башанкаев.

Он уточнил, что предложенные поправки - это не бюрократический или технический момент, они реально улучшат положение и врачей, и пациентов. Клинические рекомендации останутся научно обоснованным ориентиром для ведения больного, и при этом не произойдет то, чего многие специалисты опасались - КР не будут жесткой, обязательную инструкций, в сущности, "прокрустовым ложем" для врача.

«Мы соблюдаем принцип: лечим человека, а не историю болезни. Уверен, это сделает медицинскую помощь более качественной и персонализированной», — подчеркнул депутат.

Конечно, многое будет зависеть от Порядка применения КР. Сейчас этот документ дорабатывается Минздравом.