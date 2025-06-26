В чем основная проблема российской фармацевтики

Финансирование ранних разработок — это основная проблема в российской фарме, рассказал гендиректор компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев в интервью «Газете.Ru» на полях ПМЭФ-2025.

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«Веществ — кандидатов на лекарство сейчас уже найдено много. И наступает момент, когда из этого вещества надо пробовать сделать лекарство. И тут система буксует. Сейчас государство задумалось над этим, у нас был соответствующий разговор на самом высоком уровне. В ходе общения с президентом России в середине мая мы высказывали такую обеспокоенность, внесли предложение о донастройке некоторых существующих программ господдержки», – рассказал Игнатьев.

По его словам, сейчас готовится новая программа, которая позволит довести больше проектов до рынка.