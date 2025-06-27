Врачи спасли женщину с полной непроходимостью сонных артерий

Врачи Мытищинской областной клинической больницы спасли жизнь пациентке с инсультом, у которой выявили полную непроходимость сонных артерий. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«С симптомами острого инсульта экстренно была доставлена 42-летняя женщина в региональный сосудистый центр Мытищинской больницы. Находясь дома, ей резко стало плохо, она упала и потеряла сознание. Когда пришла в себя, речь была невнятной и спутанной. Незамедлительно врачи выполнили ангиографию – контрастное исследование сосудов, результаты которого показали, что сосуд, кровоснабжающий головной мозг справа, был закрыт на 100%, а слева – на 99%», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация создавала прямую угрозу жизни.

«Мы запланировали два этапа хирургического лечения. На первом – после проведения тромболитической терапии мы восстановили проходимость той сонной артерии, где еще оставался небольшой просвет. Поскольку по результатам обследования миниинвазивная помощь была невозможна, бляшки удаляли через разрез. Несмотря на всю сложность ситуации, операция прошла быстро и без осложнений», – приводит пресс-служба слова сосудистого хирурга медучреждения Парвиза Ходжибоева.

Отмечается, что в ходе второго вмешательства врачи занялись сосудом с полностью перекрытым кровоснабжением. В несколько этапов они удалили атеросклеротическую бляшку, восстановив циркуляцию крови.

В ведомстве добавили, что к настоящему времени женщина чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.