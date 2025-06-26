Как часто россияне злоупотребляют обезболивающими препаратами

Болевой синдром остается одной из самых актуальных медицинских проблем, значительно снижающих качество жизни. Как показало исследование «Барометр отношения россиян к своему здоровью», проведенное группой компаний «НИЖФАРМ», почти треть (31%) россиян принимают обезболивающие препараты не реже одного раза в месяц.

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«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Еще 20% принимают обезболивающие еженедельно, а 4% — ежедневно. Среди тех, кто принимает обезболивающие реже одного раза в месяц, выше доля мужчин (49% против 36% женщин). Женщины чаще делают это в регулярных сценариях: еженедельно (23% против 17% мужчин) и раз в месяц (35% против 26% мужчин).

Также исследование показало, что чаще всего причиной обращения к обезболивающим становятся головная боль (63%), зубная боль (54%), боль в спине (30%) и суставная боль (25%). Доля женщин выше среди применяющих обезболивание в ситуациях головной боли (71% против 55% мужчин), зубной боли (57% против 51% мужчин), боли в суставах (28% против 23% мужчин). Доля респондентов старше 55 лет выше среди принимающих обезболивающие при боли в спине и суставах (по 40%), мышцах (27%).