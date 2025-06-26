Спрей от тараканов спровоцировал у женщины инсульт

В Ижевске 39-летняя женщина травила от тараканов дома, но после распыления средства почувствовала головокружение, помутнение зрения, тошноту и слабость в ногах, сообщает региональный минздрав.

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Скорая помощь отвезла ее в больницу, где её положили в токсикологическое отделение. Но врачи заметили, что у не есть более серьёзная проблема с нервной системой. Пациентке сделали компьютерную томографию мозга и обнаружили, что у неё случился инсульт — в мозгу лопнул кровеносный сосуд и кровь поступает внутрь черепа.

Женщину срочно перевели в Республиканский сосудистый центр, где врачи сделали операцию. Они ввели в сосуды мозга тонкую трубку и через нее направили в очаг поражения специальный материал, который остановил кровотечение.

Операция длилась около получаса и прошла успешно. Сейчас женщина поправляется в больнице и проходит реабилитацию.