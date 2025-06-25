29-летний мужчина почувствовал боль в животе и умер через месяц

Британец Дилан Томас, отец троих детей, проснулся утром с необычной болью в животе. Он подумал, что накануне съел или выпил что-то не то. Мужчина принялся готовить завтрак и заниматься обычными делали перед работой, но боль не приходила. Тогда он подумал, что заедет по пути на работу в больницу и решит вопрос. Однако боль усиливалась и ему пришлось срочно обратиться к медикам. В больнице Кингс-Милл врачи сначала заявили, что у британца гастрит, потом диагностировали острый панкреатит. Настолько тяжелый, что Томаса ввели в медикаментозную кому.

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Как рассказал 29-летний мужчина, то, что он почувствовал тогда утром впервые, было "непрекращающейся жгучей болью" в верхней левой части живота.

Когда Дилан "проснулся" в больнице, то написал в соцсети, что это была "самая темная глава в его жизни", но сдаваться он не намерен. Однако через три недели его снова ввели в кому. Мужчина скончался.

После этого его брат обратился к подписчикам и рассказал, какое разрушительное влияние на здоровье оказывают алкоголь и неправильное питание: сегодня человек чувствует себя нормально, а завтра - уже лежит в коме.

"Дилан любил веселиться, выпивать, и ему было всего 29 лет. Можно подумать, что такие проблемы начинаются только в более позднем возрасте. Это так несправедливо", - цитирует брата Томаса Mirror.

Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов предупредил, что ситуация, когда развивается острый панкреатит, очень опасна. Она требует неотложной медицинской помощи, так как клетки поджелудочной железы "погибают и отмирают".