Женщину с грибком в носу прооперировали нижегородские врачи

Нижегородские врачи спасли женщину с грибком в пазухе носа. Об этом представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов сообщил в Telegram.

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Пациентка страдала головными болями, но была уверена, что их причиной являются магнитные бури. Однако оказалось, что виной всему был грибок глубоко в пазухе.

Операцию провел ЛОР-хирург Григорий Белозеров. Вмешательство проводилось в миллиметре от сонной артерии, по которой кровь под давлением поступает к мозгу. Однако специалисты смогли обойти ее. Сейчас причина головных болей у женщины устранена.

Напомним, ранее нижегородские врачи провели уникальную операцию 12-летнему мальчику.

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