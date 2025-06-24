Врачи извлекли из семилетнего ребенка более сотни червей

В Мексике врачи обнаружили в организме ребенка более сотни червей, длина которых составляла от 10 до 27 сантиметров. Об этом рассказало издание La Republica.

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Семилетнего мальчика доставили в больницу из-за боли в животе и рвоты, которые не прекращались на протяжении нескольких дней. В ходе обследования медики обнаружили в организме ребенка 142 паразита, которых экстренно извлекли.

Уточняется, что наиболее высокий риск заражения червями в Мексике существует в районах крайней нищеты. Именно оттуда ребенка и доставили в медицинское учреждение. Он успешно восстановился после хирургического вмешательства, а врач Абелина Гомес тем временем призвала местных жителей тщательно соблюдать гигиену, чтобы минимизировать риски заражения паразитами.

Ранее диетолог Дарья Пронина посоветовала не употреблять сырую рыбу. В противном случае, по ее словам, можно заразиться глистами.