Врачи во время диспансеризации обнаружили у пациента патологию в груди

В Ижевске врачи обнаружили у пациента диафрагмальную грыжу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

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Пациент проходил диспансеризацию и на приёме сообщил, что несколько лет страдает от тяжести в груди и одышки. В 2005 году у него диагностировали грыжу в диафрагме, однако пациент не обратился за помощью. Во время флюорографии специалисты выявили изменения.

«Во время обследований мы обнаружили, что из-за диафрагмальной грыжи были смещены органы брюшной полости — тонкий и часть толстого кишечника, селезёнка и левая почка ушли в плевральную полость, поджав лёгкое. Наличие диафрагмальной грыжи потенциально угрожало ущемлением органов брюшной полости», — рассказал заведующий Центром торакальной хирургии ГКБ №9 Максим Мясников.

В результате бригада торакальных хирургов и анестезиолога через разрез между рёбрами провели низведение органов брюшной полости. Дефект в диафрагме размером 12 на 8 см устранили с помощью сетчатого импланта. Операция прошла успешно, мужчину выписали под амбулаторное наблюдение.

Напомним, с начала 2025 года уже 270 тыс. жителей Удмуртии прошли диспансеризацию.