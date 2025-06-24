Как Минздрав изменит оценку медицинской помощи с 2025 года

С 2025 года в России начинает действовать новая система контроля качества медпомощи, утверждённая приказом Минздрава № 203н от 14.04.2025. Документ, уже зарегистрированный в Минюсте, коренным образом меняет подход к экспертизе качества — как в системе ОМС, так и в частном здравоохранении.

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Утвердили четкие бинарные критерии для оценки качества медпомощи. Теперь экспертиза проводится по принципу строгого соответствия – каждый требует однозначного ответа «выполнено/не выполнено» без промежуточных вариантов.

Пример: 6 обязательных критериев при кори. Так, для оценки качества специализированной помощи пациентам с корью установлен минимальный обязательный перечень диагностических процедур:

ЭКГ (выполнено/нет) – для выявления возможных осложнений со стороны сердца.

Рентгенография органов грудной клетки (выполнено/нет) – для исключения пневмонии.

Консультация невролога (выполнено/нет) – для своевременной диагностики неврологических осложнений (энцефалит, менингит).

Лабораторная диагностика:

ПЦР-исследование мазка из носоглотки на РНК вируса кори (выполнено/нет).

ИФА-анализ крови на IgM-антитела (выполнено/нет) – подтверждение острой инфекции.

ИФА-анализ крови на IgG-антитела (выполнено/нет) – оценка иммунного ответа.

Последствия для медицинских организаций. Это упрощение процедуры проверки (четкие критерии вместо субъективной оценки); риск формального подхода – необходимость выполнять все пункты даже в очевидных случаях. Кроме того, увеличение нагрузки на лаборатории и узких специалистов.

Преимущества системы. Прозрачность – понятные требования для медучреждений. Снижение вариабельности качества помощи между регионами. Раннее выявление осложнений за счет унифицированного подхода.

Новые правила не допускают частичного выполнения критериев. Если хотя бы один пункт не соблюден, качество помощи считается неудовлетворительным. Это стимулирует клиники к строгому следованию протоколам, но может привести к избыточной диагностике в типичных случаях.

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