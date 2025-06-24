Мужчина необычным образом узнал о раке мозга

35-летний житель Северной Ирландии Коннор Маккан попал в аварию на электросамокате, которая неожиданно спасла ему жизнь. При обследовании после ДТП врачи обнаружили у мужчины злокачественную опухоль мозга, о которой он не подозревал. Несмотря на сложную операцию и новый диагноз, Маккан сохраняет оптимизм и даже хочет найти водителя, сбившего его, чтобы поблагодарить за «спасительное столкновение».

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Житель Северной Ирландии Коннор Маккан считает, что авария на электросамокате спасла ему жизнь — после ДТП врачи случайно обнаружили у него злокачественную опухоль мозга. Несмотря на сложную операцию и новый диагноз, 35-летний мужчина сохраняет позитивный настрой и даже хочет поблагодарить водителя, сбившего его.

«Это столкновение оказалось лучшим, что могло со мной случиться», — признается Маккан.

Так, 8 декабря 2022 года мужчина решил поехать с работы на электросамокате вместо привычной пешей прогулки. Выбор изменил его жизнь — столкновение с авто привело в больницу, где прошло обследование.

После сложной операции, в ходе которой врачам удалось удалить лишь 70% опухоли, Маккан столкнулся с долгим восстановлением — три месяца он не мог говорить. Несмотря на это, мужчина не терял надежды вернуться к любимой профессии окулиста, но вскоре получил новый удар — в его мозге обнаружили вторую опухоль. Пациенту предстоит химиотерапия, сообщает Daily Mail.

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