Солнечные ожоги – это не просто покраснение кожи, а прямое повреждение ДНК клеток под действием ультрафиолета. Они запускают процессы фотостарения и повышают риск развития рака кожи. Один серьезный ожог в детстве увеличивает вероятность меланомы на 50%. Каждый последующий добавляет еще 20%.

Опасность в том, что такие повреждения накапливаются годами. В молодости последствия незаметны, но после 35 лет проявляются в виде пигментных пятен, морщин, потери эластичности и сосудистых звездочек.

Что такое сухое утопление и чем оно опасно

Дерматологические исследования подтверждают: регулярное использование солнцезащитного крема с SPF 30 и выше значительно замедляет старение кожи и снижает онкологические риски. Это простая и доступная профилактика, которая влияет не только на внешний вид, но и на здоровье.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.