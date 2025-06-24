Медики рассказали о самых необычных вещах, найденных внутри пациентов

Врачи скорой помощи вспомнили о самых неожиданных предметах, найденных в прямой кишке пациентов. Случаи из практики медики вспомнили в эфире шоу Armchair Expert, пишет People.

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Медсестра, представившаяся Ким, заявила, что чаще всего в толстой кишке находят застрявшие банки с газировкой, но бывают и более необычные случаи. По ее словам, однажды ей с коллегами пришлось извлекать из прямой кишки куклу Барби. Ким вспоминает, что сделать это было не так просто: пришлось провести операцию, достать куклу и вывести колостому, которой нужно было пользоваться, пока заживал кишечник.

«Выяснилось, что это была не обычная Барби. Это была барби-президент», — уточнила медсестра.

Врач скорой помощи Дэниель вспомнила еще более странный случай. По ее словам, пациентка сначала жаловалась на боль в колене, но потом вдруг призналась, что у нее что-то застряло в заднем проходе.

«Это был очень большой баллон со сжиженным газом», — уточнила врач и добавила, что девушке сделали операцию. «Обычно в таких операциях нужно специальное прижигающее устройство, но мы не могли его использовать, так как баллончик мог взорваться. Поэтому операция длилась намного дольше и нам пришлось больше работать», — отметила Дэниель.

Ранее врач-дерматолог Кристина Радина посоветовала летом ходить без нижнего белья. При этом она уточнила, что нужно соблюдать несколько важных условий.