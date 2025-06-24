Врачи спасли ребенка, который чуть не умер из-за попкорна

Столичные врачи спасли мальчика, который вдохнул зерно попкорна во время игры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

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Изначально скорая помощь привезла 3-летнего мальчика в детскую клиническую больницу №9 имели Г. Н. Сперанского с подозрением на тяжелую пневмонию. Ребенка мучил жар, была слабость и одышка. Состояние мальчика ухудшалось, и врачи провели детальное исследование бронхов. Там было найдено зерно попкорна. Оно разбухло и перекрыло просвет бронха, поэтому ребенок задыхался.

С помощью эндоскопа врачи удалили зерно, рассказал хирург, кандидат медицинских наук Владимир Гацуцын. Ребенок пошел на поправку и сейчас чувствует себя хорошо.