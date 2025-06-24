В РФ дополнили законопроект об обязательной отработке выпускников-медиков

Долго обсуждавшееся предложение Минздрава России ввести обязательную отработку выпускников медвузов в государственных медучреждениях обрело конкретику. Причем новый порядок подкреплен механизмами, которые не позволят молодым врачам его обойти. Разработанные министерством поправки в законы "Об основах охраны здоровья граждан" и "Об образовании" касаются аккредитации выпускников медицинских вузов.

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Напомним, с помощью обязательной отработки в государственных клиниках в Минздраве хотят решить сразу две проблемы: уменьшить дефицит врачей и повысить качество медобразования.

Минздрав предлагает закрепить в базовом законе № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан" положение, согласно которому выпускники медицинских и фармацевтических вузов, обучавшиеся на бюджетных местах и по итогам обучения прошедшие первичную аккредитацию специалиста, должны будут три года отработать в медорганизациях, участвующих в программе госгарантий.

Для закрепления профессиональных навыков все это время они будут работать при поддержке наставников. Только после трехлетней отработки молодые врачи получат право проходить периодические аккредитации специалиста. В противном случае остаться в профессии будет сложно - им придется повторно проходить первичную либо первичную специализированную аккредитацию.

Когда предложение об обязательной трехлетней отработке еще только обсуждалось, предполагалось, что выпускники-бюджетники смогут сохранить право свободного выбора места работы. Но если это будет негосударственное учреждение или компания, они должны будут вернуть всю сумму затраченных государством средств на их обучение. Теперь "отступные" не предусматриваются.

Поскольку периодическая аккредитация, подтверждающая право врача заниматься лечебной деятельностью, необходима всем специалистам вне зависимости от формы собственности организации, в которой они трудятся, новый порядок, по сути, сделает отработку действительно необходимой - без всяких "обходных путей".

Кроме того, законопроект вносит и поправки в закон "Об образовании". Они касаются студентов-целевиков и заказчиков целевого обучения. Штрафы за разрыв такого контракта предлагается установить в двукратном размере (во время обсуждения предлагался более жесткий подход - выпускник-нарушитель должен был вернуть сумму стоимости обучения в трехкратном размере).

Аргументы у Минздрава прежние: от работы в госмедучреждениях ежегодно уклоняется примерно 35% выпускников с высшим образованием и 40% - со средним специальным. Молодые врачи сразу идут в коммерческие клиники, медсестры - в косметические и массажные салоны. Кроме того, часть выпускников-целевиков заключают с заказчиками новые целевые договоры о продолжении образования в ординатуре. Дефицит врачей в системе государственного здравоохранения по состоянию на 2023 год оценивался в 29 тыс. человек и средних медработников - в 63 тыс.

«Да, это очень похоже на систему распределения, и это справедливое решение, — считает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. — Когда студент получает образование на бюджетном месте, он осваивает профессию за счет государства, то есть фактически заключает с ним сделку. И у него должны быть встречные обязательства по этой сделке. Никого же не удивляет, что целевики - студенты, которых направляют на учебу (и платят за нее) региональные медучреждения и региональные власти, обязаны вернуться и отработать определенный срок в том учреждении, которое за них платило. Теперь эту систему распространят и на студентов-бюджетников».

Как рассказала "РГ" Лариса Попович, подобная система действует в Казахстане и Беларуси.