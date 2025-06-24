Новосибирские хирурги спасли пациента с гигантской аневризмой

Новосибирские хирурги спасли пациента с разрывом гигантской аневризмы брюшного отдела аорты. Его позвоночник был окружен кровяным сгустком размером с гирю.\

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Еще в 2023 году у 65-летнего рабочего из Иркутской области во время диспансеризации выявили аневризму брюшной аорты. Однако пациент не стал оперироваться и со временем забыл о проблеме. А спустя два года у него появились сильные боли в спине, лекарства не помогали.

Тогда родственники привезли мужчину на консультацию в Новосибирск - в Центр Мешалкина. Опытные врачи сразу определили - боли в спине сигнализируют о приближающемся разрыве аневризмы.

В Центре Мешалкина отмечают, что для молодого кардиолога Ильи Иванова, принимавшего пациента, этот случай стал боевым крещением.

"Пациент был экстренно направлен на МСКТ-исследование с контрастированием, которое ему ранее не выполняли, и оно показало: аневризматический мешок достиг уже 26 см в диаметре и имеет все признаки разрыва", - рассказывает доктор Иванов.

Но истинный масштаб проблемы открылся хирургам только в ходе операции. Выяснилось, что надрыв аневризмы произошел уже довольно давно. Пациент просто чудом остался в живых. Хроническое подтекание крови привело к образованию гигантского кровяного сгустка, который и закрыл собой разорванную стенку.

"Аневризма окружала позвоночный столб со всех сторон и была заполнена тромбомассами, а задняя ее стенка была представлена полуразрушенными мышцами спины, - поясняет сердечно-сосудистый хирург Павел Игнатенко. - Давление этой гематомы на позвоночник было настолько мощным, что разрушило тела двух позвонков - отсюда и мучительные боли в спине".

Сложнейшая операция длилась более шести часов. Врачам удалось успешно выполнить тотальное протезирование инфраренального отдела аорты, пришив синтетический протез на два миллиметра ниже почечных артерий.

В послеоперационном периоде у пациента возникла кишечная непроходимость, которая нередко встречается после подобных вмешательств. На помощь пришли абдоминальные онкологи.

Теперь жизни иркутянина ничего не угрожает. Он уверенно идет на поправку.