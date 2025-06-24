Эксперт ответил, готова ли Россия к новым эпидемиям

Заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова в интервью ТАСС в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) оценила готовность системы здравоохранения к новым эпидемиям, а также рассказала, как влияет на медицину цифровизация.

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​​​​​​Галина Сергеевна, согласно годовому отчету Счетной палаты за 2024 год общий объем выявленных нарушений и недостатков по направлению "Здравоохранение и спорт" составил 9 179 млн рублей. Какие основные проблемы вы видите в этой сфере в текущем году? Какие рекомендации дает Счетная палата?

— Как раз сейчас Счетная палата в рамках подготовки заключения об исполнении бюджета за 2024 год подводит итоги проверок по всем главным распорядителям бюджетных средств, в том числе в сфере здравоохранения и спорта.

Мы отмечаем определенные улучшения финансовой дисциплины. Практически все главные распорядители бюджета в сфере здравоохранения и спорта начали более качественно планировать, сократилась дебиторская задолженность в Минздраве, ФМБА, Росздравнадзоре. При этом объемы дебиторской задолженности, несмотря на снижение в 2024 году, пока еще остаются высокими, поэтому мы продолжим контролировать в наших мероприятиях вопросы, связанные с качеством планирования.

Общий объем нарушений и недостатков, выявленных в Минздраве России и Минспорте России и их подведомственных организациях, по итогам проверки исполнения федерального бюджета за 2024 год составил 3,79 млрд рублей. Основные системные нарушения выявлены в сфере закупок и предоставлении субсидий.

По итогам проверки исполнения бюджета за 2024 год мы дали рекомендации по наделению Минздрава России полномочиями по осуществлению централизованных закупок медицинских изделий. Минспорту России рекомендовали при предоставлении субсидий регионам устанавливать значения целевых показателей.

Еще одна системная проблема — это несвоевременный ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры. За 2024 год Минспорт России не обеспечил ввод 15 объектов спорта, а Минздрав России — 14 объектов.

Насколько улучшилась ситуация в здравоохранении после пандемии COVID-19? Как вы оцениваете готовность системы здравоохранения в случае появления новых эпидемиологических угроз?

— Безусловно, пандемия стала серьезным вызовом для системы здравоохранения. И, несмотря на все сложности, российская медицина доказала свою готовность противостоять таким угрозам. Мы видим, что уроки, которые преподнес нам COVID-19, в целом усвоены.

Сегодня для повышения устойчивости системы здравоохранения к новым эпидемиям принимается целый комплекс мер господдержки. С 2022 года реализуется федеральный проект "Санитарный щит России", в рамках которого строятся лаборатории высокого уровня биологической безопасности для изучения опасных и неизвестных инфекций. Счетная палата на постоянной основе осуществляет контроль за реализацией проекта. По итогам 2024 года мы отмечаем высокий уровень выполнения установленных в нем показателей и результатов. На 1 января 2025 года в рамках проекта создано 153 лаборатории молекулярно-генетической диагностики инфекций во всех крупных городах.

Кроме того, в рамках реализации госпрограммы "Развитие здравоохранения" проводится большая работа по модернизации первичного звена, вводятся в эксплуатацию стационары, развивается скорая помощь. Но, конечно, еще остаются вопросы к гибкости их работы, оптимальности процессов и сбалансированности организационно-штатной структуры данных учреждений. Над этим нужно работать.

Как вы оцениваете эффективность механизма межбюджетных трансфертов на медицину? Достаточно ли этих средств для покрытия нужд дотационных регионов?

— Счетная палата в ходе проверок отмечает признаки, указывающие на наличие дефицита финансирования территориальных программ ОМС и недостаточность средств ОМС для финансирования текущих расходов медицинских организаций, это просроченная кредиторская задолженность медорганизаций, недостижение установленного уровня заработной платы врачей и среднего медперсонала, неоплаченные сверхобъемы оказанной медпомощи и ряд других.

Мы также отмечаем, что программа госгарантий (ПГГ) бесплатного оказания гражданам России медицинской помощи требует дополнительного финансирования. При отсутствии установленных сроков ее утверждения ПГГ принимается после федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) без учета реальной потребности населения в медицинской помощи.

Мы видим, что установленный указом президента №597 уровень заработной платы, не менее 200% от размера средней заплаты по региону по врачам и не менее 100% — по среднему медперсоналу, выдерживается не всеми регионами России. В 2024 году требуемого уровня по врачам не достигли в 21 регионе, по среднему медперсоналу — в 19 регионах.

Сохраняется значительная дифференциация по размеру заработной платы между соседними регионами, что способствует трудовой миграции медработников в более благополучные в социально-экономическом отношении субъекты России.

Еще одной причиной оттока кадров является недостаточность мер социальной поддержки медработников со стороны регионов, в первую очередь в виде обеспечения их жильем (в том числе служебным).

Счетной палатой уже ранее предлагалось Минздраву России рассмотреть вопрос о разработке комплекса мер по обеспечению медработников жильем, в том числе служебным, для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, в которых сохраняется значительный дефицит медицинских кадров, но до настоящего времени данный вопрос остается нерешенным.

Как Счетная палата оценивает качество услуг, предоставляемых в частных клиниках, оказывающих помощь по полисам ОМС? Выявлялись ли случаи необоснованного завышения стоимости услуг?

— Хотела бы отметить, что недостатки тарифной политики в системе ОМС актуальны как для государственных, так и для частных медицинских организаций. К ним можно отнести: отсутствие механизмов определения объема средств на специализированную медпомощь, остаточный принцип расчета объема финансирования первичной медико-санитарной помощи и отсутствие рекомендаций по определению тарифов на данные медицинские услуги, дифференциацию тарифов в сопоставимых регионах.

Счетная палата в рамках своих полномочий не анализирует вопросы ценовой политики частных медучреждений. Вместе с тем в рамках проведения аудита использования средств ОМС медицинскими организациями мы изучили опыт отдельных частных клиник.

Наши наблюдения показали, что в частных медучреждениях используются практики выстраивания эффективных процессов, в том числе через цифровизацию, которые позволяют сохранять качество услуг на хорошем уровне без "раздувания" штатной численности. Также в ряде государственных и частных медицинских организациях отмечены хорошие практики стимулирования медперсонала к достижению показателей качества предоставляемых услуг. Было бы целесообразно подумать над их распространением.

Как в настоящий момент можно оценить состояние информатизации здравоохранения в условиях концепции создания единого цифрового контура? Сократились ли затраты на осуществление основной медицинской деятельности и получения услуг в электронном виде? Какие проблемы и трудности еще остались и что необходимо для их устранения?

— В 2022 году Счетная палата провела анализ состояния информатизации системы здравоохранения и отметила целый комплекс системных недостатков, препятствующих цифровизации отрасли. В первую очередь — неготовность большинства процессов в сфере здравоохранения к дальнейшей автоматизации и их значительные отличия в регионах.

По итогам мероприятия Счетная палата направила 13 рекомендаций, которые были реализованы в течение 2022–2025 годов.

По нашим рекомендациям Минздрав России синхронизировал объекты нормативно-справочной информации, используемой для информационного обмена в сфере здравоохранения и ОМС, увеличил долю оцифровки клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи. По нашей рекомендации показатели федерального проекта "Цифровой контур здравоохранения" были включены в состав индикаторов, характеризующих "цифровую зрелость" органов власти субъектов России. Также в рамках реализации нашей рекомендации Минздрав России создал механизм масштабирования лучших практик цифровизации здравоохранения, реализованных в регионах.

Несмотря на то что показатели федерального проекта выполнены, мы видим, что до сих пор не во всех регионах России граждане имеют доступ к личному медицинскому кабинету на портале госуслуг. Причина — неготовность медицинских информационных систем в регионах формировать и передавать на "Госуслуги" структурированные медицинские документы.

Что касается оптимизации затрат на осуществление основной медицинской деятельности, то, по мнению Счетной палаты, этот вопрос может быть разрешен за счет автоматизации процесса ведения медицинской документации и полного отказа от бумажного носителя. Речь идет о различных бумажных журналах, справках, направлениях, которые еще есть в медицинских организациях. Кроме того, необходимо интегрировать медицинское оборудование с медицинскими информационными системами. Это позволит автоматически передавать результаты исследований в электронные карты пациентов. Также на текущий момент очень актуальны вопросы применения искусственного интеллекта, который оказывает поддержку при принятии врачебных решений. Все эти инструменты избавят врачей от излишней работы с бумагой, позволят им выделить больше времени на прием, видеть полную картину о здоровье пациента и оказанных ему медицинских услугах.

Необходимо отметить, что тема цифровизации здравоохранения является приоритетной для нас, поэтому в рамках нового отраслевого комплекса мероприятий "Аудит реализации государственных мер, направленных на технологическое развитие здравоохранения" мы планируем проанализировать эффективность использования средств на создание, развитие и внедрение информационных систем в здравоохранении, в том числе с учетом обеспечения технологического суверенитета.

Как Счетная палата оценивает функционирование льготного лекарственного обеспечения в регионах? Какие сложности присутствуют в применении данной льготы?

— В период с 2022 по 2024 год в рамках отраслевого комплекса мероприятий Счетная палата провела три мероприятия по теме обеспеченности граждан лекарственными препаратами, государственного регулирования цен на лекарства и развития фармацевтической отрасли.

Есть определенные недостатки в механизме планирования закупок, что приводит к недостаточно эффективному использованию закупленных лекарственных средств. Мы до сих пор наблюдаем проблемы по списанию лекарств по причине истечения срока годности. Как следствие, граждане не всегда удовлетворены обеспечением лекарственными препаратами.

На приобретение лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в среднем ежегодно направлялось 662 млрд руб. При этом мы отметили недостаточный уровень конкуренции таких закупок: 86,4% проведено с единственным поставщиком.

Выявили недостатки работы информационных ресурсов Минздрава России, взаимодействующих с единой информационной системой в сфере закупок по вопросам лекарственного обеспечения. Недостаточное качество размещенной в них информации, отсутствие синхронизации между базами данных негативно влияют на эффективность регулирования цен на лекарственные препараты.

По итогам мероприятия мы рекомендовали Минздраву и Роспотребнадзору пересмотреть подходы к мониторингу цен, движения, объема продаж лекарственных препаратов, а регионам — принять меры по повышению эффективности закупок лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП.

В 2025 году продолжаем отслеживать ситуацию с лекарственными препаратами и уже реализуем новые мероприятия по данной тематике.