Врачи рассказали, что видит человек перед смертью

Понимание того, что происходит с человеком перед смертью, поможет родственникам, которые ухаживают за тяжело больными близкими, отметили специалисты Итальянского общества паллиативной помощи. Они рассказали, что предшествует уходу из жизни, перечислив в том числе физические симптомы.

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Как передает Medscape Medical News, у большинства пациентов наблюдаются схожие симптомы, независимо от причины ухода из жизни. Сначала происходит изменение в режиме сна - в этот период люди начинают спать больше обычного. Режим полностью сбивается, больной может бодрствовать в ночные часы.

Также у него отмечаются тревожность и беспокойство. Некоторые люди осознают, что это "последние дни".

Иногда уходящие из жизни пациенты перестают узнавать близких, но при этом рассказывают о "появлении" умерших родственников. Тут важно не начать объяснять, что видения - иллюзия. Лучше - мягко расспросить о чувствах и переживаниях близкого человека, считают специалисты Итальянского общества паллиативной помощи.

На последних этапах отмечаются отстраненность от мира и отказ от еды и воды. Также перед смертью у человека может повыситься температура тела (некоторые просят прохладной воды), его бросает в пот. В ряде случаев происходит обратное - заметное снижение температуры тела, особенно рук, ног, ступней.

Дыхание перед уходом из жизни становится более поверхностным и нерегулярным. В половине случаев люди начинают "шумно дышать, с хрипами". Перечисленные изменения являются естественной частью умирания, главное, сохранять спокойствие, подчеркнули врачи.