Стоматолог предупредил об опасности щелчка при открывании рта

Щелчок челюсти, например, при открывании рта — это звук, который говорит о вывихах диска из суставной щели, рассказала стоматолог-ортопед, гнатолог, специалист по лечению заболеваний ВНЧС, эстетической и функциональной реабилитации Олеся Алборова. Об опасности таких щелчков специалист предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

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«Для того чтобы объяснить, что такое щелчок при открывании рта, нужно знать, что височно-нижнечелюстной сустав — это единственный сустав в теле человека, способный на такую амплитуду сложных движений, и единственный так много работающий сустав в нашем организме. Для его защиты природа придумала окружить суставной бугорок тканью, которая питает и обеспечивает беспрепятственное скольжение одной поверхности сустава по другой. Это образование называется суставной диск», — сообщил Алборова.

Стоматолог объяснила, что если во время движения челюсти появляется щелчок, боль, чувство натянутости, значит, суставной диск не разделяет поверхности сустава и произошел или частично вправляемый вывих диска, или полное смещение диска.

«Щелчок — это звук, который происходит при вывихах диска из суставной щели. Потому что при правильной анатомической структуре и нормальной работе челюсти головка нижней челюсти движется по этому диску беззвучно», — Олеся Алборова, стоматолог-ортопед

Алборова добавила, что дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) имеет стадии.

«Сначала бывают редкие щелчки с одной стороны, которые чаще всего за проблему не принимают 99 процентов пациентов. Затем щелчки становятся чаще и уже могут причинять боль при жевании, открывании рта. Далее развивается блокировка сустава, и пациент какое-то время не может открыть рот. Затем все нормализуется, и щелчок пропадает. Чаще всего это вселяет радость, что наступило самоизлечение, но это не так. Это осложнение, которое говорит, что диск больше не вправляется, а поверхности сустава больше не имеют защиты», — предупредила врач.

Стоматолог рекомендовала россиянам самостоятельно пройти тест для проверки работы ВНЧС.

«Глядя в зеркало, откройте рот несколько раз на полную амплитуду. В норме рот открывается на ширину 4 ваших пальцев, движения ровные, плавные, по одной линии. Если вы заметили, что челюсть движется с рывками, зигзагообразными движениями или смещается в одну сторону, то вам абсолютно точно нужен специалист по лечению ВНЧС», — отметал Алборова.

Запущенная дисфункция нижнечелюстного сустава, по словам стоматолога, может сопровождаться постоянной болью или зудом в ухе, болью в шее, плечах, мигренями, головокружением, утомляемостью жевательных мышц, заметной асимметрией лица, резями в глазах, гипоксией.

«Самая опасная стадия — анкилоз, то есть полная неподвижность сустава, которая может потребовать хирургического вмешательства. Однако в 1980-е годы группой ученых было доказано, что даже в запущенной стадии, при полном вентральном смещении диска, когда ортопед не может вернуть диск на место, достаточно создать нормальные условия для челюстного аппарата, которые помогут организму вырастить новый псевдодиск и полностью восстановить функцию челюсти. Височно-челюстной сустав — единственный сустав, который может полностью регенерировать, при том в любом возрасте», — заключила эксперт.

Ранее стоматолог общей практики Марьям Магомедгазиева рассказала, что первые походы к стоматологу могут стать стрессом как для детей, так и для родителей. Она добавила, что все можно сделать мягко и безопасно, нужно только знать подход. Врач посоветовала приводить ребенка к стоматологу с полутора лет. Первые визиты не обязательно должны быть лечебными — лучше познакомить малыша с кабинетом, врачом и инструментами, почистить зубы или просто поиграть.