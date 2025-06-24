Cтремление к правильному питанию привело американца на операционный стол

Пользователь США с ником SPWM_Anon рассказал о том, как стремление к правильному питанию принесло ему боль и привело к госпитализации. Чтобы немного разнообразить свой рацион, он выбрал клубнику.

© Lenta.ru

«Единственный способ заставить себя есть ягоды, фрукты или овощи до того, как они испортятся, который я нашел — есть их замороженными. И, честно говоря, так они вкуснее. Целую клубнику слишком сложно жевать в таком виде, поэтому я нарезаю ее. Пару недель назад один из кусочков оказался слишком далеко во рту, и я рефлекторно проглотил ее», — написал автор темы.

Ему было больно при глотании этого кусочка, но неприятные ощущения никуда не ушли и после этого. По словам SPWM_Anon, начиная с того момента, что бы он ни пытался проглотить из еды, это сопровождалось невыносимой болью в груди. При этом он мог нормально дышать, из чего сделал вывод, что ягода застряла не в трахее, а в пищеводе. Из-за этих ощущений он был вынужден обратиться к врачам, которые госпитализировали его на несколько дней.

«Врачи были несколько озадачены тем, что у меня не было вообще никаких других симптомов, кроме этой боли. Они предположили два варианта: или фрагмент пищи каким-то образом застрял, или оставил сильную царапину в пищеводе. Это было в пятницу, выходные я провел в стационаре, а в понедельник врачи провели успешную операцию», — написал мужчина.

При этом он не помнит деталей беседы с выполнявшими манипуляцию докторами, так как был под наркозом. Из-за этого у автора темы до сих пор нет ответа на вопрос о том, что это было — царапина или застрявший кусочек клубники. Он наверняка есть в медицинской документации, но автор поста написал, что ему лень в ней копаться.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она сходила на рядовой прием к врачу и через некоторое время получила неожиданное сообщение. Комментаторы посоветовали женщине написать жалобу.