Хирурги провели первую роботизированную операцию по удалению почки

В Республиканском онкодиспансере успешно провели первую в регионе операцию по удалению злокачественной опухоли почки с помощью робота. Пациентом стал 47-летний мужчина.

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Операция прошла с применением роботизированной хирургической системы — без больших разрезов и с минимальной травматичностью. Уже на четвертые сутки пациента выписали из больницы, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Специалисты считают, что это важный шаг вперед в развитии урологической онкологии в республике.