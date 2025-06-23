Британка заразилась болезнью легионеров и впала в кому

Туристка отправилась с мужем на отдых в Европу, заразилась опасной инфекцией и впала в кому. Об этом сообщает издание The Sun.

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57-летняя британка Донна Джоблинг отправилась в отпуск на остров Крит, Греция, с мужем и выбрала опцию «все включено» в отеле, которая обошлась супругам в 1500 фунтов стерлингов (157,6 тысячи рублей). Через несколько дней после приезда она тяжело заболела.

Туристку доставили в больницу Венизелио в Ираклионе 11 июня, где у нее выявили болезнь легионеров, которая вызывает острую дыхательную недостаточность и приводит к летальному исходу. Женщину, страдающую сопутствующими тяжелыми заболеваниями, в том числе эпилепсией, ввели в искусственную кому, в которой она пребывает до сих пор.

Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний призвал отели Крита проявить бдительность при очистке систем водоснабжения, которые часто являются источником заболевания. Проведенные по всему острову тесты, выявили рост бактерий легионеллы.

Ранее турист подхватил болезнь легионеров в отеле в Турции и впал в кому. По его словам, в номере, где он остановился, было грязно и присутствовал затхлый запах.