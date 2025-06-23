Врачи прооперировали подростка, сломавшего руки при падении с высоты

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) был доставлен 11-летний ребенок со множественными переломами обеих рук, травму он получил в результате падения с высоты 2,2 м, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Как отмечается, в ходе обследования врачи диагностировали открытые и закрытые переломы правого предплечья, правой плечевой и левой лучевой кости со смещением, было принято решение о срочной операции.

«Мы провели малоинвазивное вмешательство, в ходе которого с помощью специальных металлических спиц мы аккуратно вернули кости в правильное анатомическое положение и зафиксировали их для надежного сращения. При таких травмах процесс заживления обычно занимает больше времени, чем при изолированных переломах. К счастью, нервы не пострадали, а отек уже начинает уменьшаться, что является хорошим признаком выздоровления», – рассказала травматолог-ортопед МОДКТОБ Джамиля Кукуева, которую цитирует пресс-служба.

Уточняется, что в настоящее время мальчик выписан домой. В дальнейшем его ждет повторная госпитализация для удаления металлических конструкций, после он пройдет реабилитацию.

В пресс-службе ведомства напомнили, что лучшая профилактика детского травматизма – это родительский контроль.