У двух пассажиров авиарейса в Москву обнаружили неизвестную инфекцию

У двух пассажиров самолета, следовавшего в Москву, обнаружили неизвестную инфекцию. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

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По информации канала, информацию о пассажирах с недомоганием 23 июня передали сотрудники самолета из Новосибирска в Москву. Сотрудники российской авиакомпании уточнили, что у обоих клиентов наблюдаются признаки инфекционного заболевания, добавив, что у них

«упорная рвота и диарея».

Несмотря на это, команда приняла решение не объявлять сигнал срочности.

До этого у самолета российской авиакомпании, следовавшего из Москвы в Красноярск, треснуло стекло в кабине пилотов во время полета. Экипаж доложил о растрескивании лобового стекла и принял решение следовать в аэропорт назначения, до которого благополучно добрался.