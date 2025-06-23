В России удалось снизить детское ожирение

России удалось остановить рост заболеваемости ожирением среди детей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это стало результатом системных мер, принятых властями и медиками. Однако проблема остается острой среди взрослых — 27% населения (около 40 млн человек) страдают от ожирения, что требует новых подходов, особенно в работе с женщинами репродуктивного возраста.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о значительном достижении в борьбе с детским ожирением — впервые за много лет в России удалось переломить негативную динамику роста этого заболевания. Для взрослого же населения проблема остается крайне острой. Особенно тревожной специалисты называют ситуацию, когда ожирение передается «по наследству» — от матери к ребенку, создавая порочный круг.

В ближайшее время Минздрав планирует представить новую стратегию борьбы с ожирением, которая будет включать как медицинские, так и профилактические меры. Особое внимание уделят работе с женщинами детородного возраста, поскольку их здоровье напрямую влияет на здоровье будущих поколений. Об этом пишет ТАСС.

Ранее писали, что глава Минздрава России заявил: люди, которые не придерживаются принципов правильного питания, перегружают систему здравоохранения. Кроме того, ожирение является причиной возникновения серьезных заболеваний, затрагивающих все системы организма.