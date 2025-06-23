Врачи достали из носа женщины выросший там гриб

Врачам Щелковской больницы в Подмосковье удалось удалить гриб из носа 53-летней местной жительницы. О необычной операции рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

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Изначально пациентка обратилась к врачам с жалобами на затрудненное дыхание. Жительница области рассказала, что испытывала трудности при вдохах и выдохах не менее двух лет, но за консультацией специалистов не торопилась. В итоге сходить на прием к отоларингологу ей посоветовал стоматолог, который обнаружил воспаление в гайморовой пазухе.

— Врачи выявили у женщины мицетому — патологию, вызванную грибами рода Аспергилл. Со временем грибы образуют колонию, которая, разрастаясь, заполняет собой пазуху, — говорится в публикации.

Гриб разросся до трех сантиметров в диаметре. Врачам удалось удались его с помощью эндоскопического оборудования. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее выписали домой.

Еще один необычный случай произошел в Китае. Местный житель с самого детства страдал от хронического насморка, а когда наконец обратился за помощью, медики обнаружили у него в носу игральную кость, которую со временем из-за нахождения в полости организма частично разъело.

А в Новосибирске хирургам удалось достать из желудка 19-летней девушки волосяной ком, трихобезоар, весом 2,2 килограмма и длиной 35 сантиметров. Впоследствии выяснилось, что девушка ела волосы на протяжении трех лет.