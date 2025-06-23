Врач назвала наиболее распространенные хронические заболевания у детей

Это проблемы с костно-мышечной системой, осанкой и зрением.

Отклонения от нормы также часто наблюдаются в работе органов пищеварения, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат медицинских наук, завлабораторией возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева.

«К концу школы у нас преимущественное большинство, более 80 процентов детей имеют какое-либо хроническое заболевание. Мы скажем топ хронических заболеваний. Для нас это более актуально, чем ОРВИ, которыми болеют все. У нас по хроническим заболеваниям в числе лидеров это болезни костно-мышечной системы, это проблемы с осанкой у детей, в том числе, и это проблемы с органом зрения. Число стремительно растёт, почти в два раза превышая предыдущий отчёт детей, которые страдают отклонениями со стороны зрения. И есть проблема со стороны органов пищеварения».

Ранее Пырьева сообщила о росте числа случаев ожирения у детей на домашнем обучении. В таких условиях у ребёнка больше «перекусов и всяких удовольствий». Питание в российских школах сбалансировано.