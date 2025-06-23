Московские врачи выходили ребенка весом 415 граммов

Московские врачи выходили ребенка, появившегося на свет весом 415 граммов
Из перинатального центра столичной клинической больницы (ГКБ) № 67 имени Л. А. Ворохобова выписали малыша, который родился весом 415 граммов. Об этом в понедельник, 23 июня, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Специалисты на протяжении трех месяцев выхаживали ребенка, после чего еще два месяца малыш проходил терапию.
Сегодня столичные врачи успешно выхаживают 99 процентов новорожденных с низкой массой тела, и возможности помощи самым уязвимым пациентам постоянно расширяются. Благодаря слаженной работе врачей и активному участию мамы ребенок смог пройти за пять месяцев сложный путь от реанимации до выписки. Сейчас, набрав вес 3200 граммов, он здоров и находится дома с семьей, — уточнила Ракова.
Патологию у будущей мамы выявили на втором скрининге. Врачи провели консилиум и решили, что необходимо провести экстренные роды методом кесарева сечения. Малыш появился на свет ростом 22 сантиметра.
Его поместили в высокотехнологичный бокс для новорожденных (кувез) и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, добавили на официальном сайте мэра города.
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