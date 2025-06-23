Московские врачи выходили ребенка весом 415 граммов

Из перинатального центра столичной клинической больницы (ГКБ) № 67 имени Л. А. Ворохобова выписали малыша, который родился весом 415 граммов. Об этом в понедельник, 23 июня, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Специалисты на протяжении трех месяцев выхаживали ребенка, после чего еще два месяца малыш проходил терапию.

Сегодня столичные врачи успешно выхаживают 99 процентов новорожденных с низкой массой тела, и возможности помощи самым уязвимым пациентам постоянно расширяются. Благодаря слаженной работе врачей и активному участию мамы ребенок смог пройти за пять месяцев сложный путь от реанимации до выписки. Сейчас, набрав вес 3200 граммов, он здоров и находится дома с семьей, — уточнила Ракова.

Патологию у будущей мамы выявили на втором скрининге. Врачи провели консилиум и решили, что необходимо провести экстренные роды методом кесарева сечения. Малыш появился на свет ростом 22 сантиметра.

Его поместили в высокотехнологичный бокс для новорожденных (кувез) и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, добавили на официальном сайте мэра города.

Недавно депутаты в Госдуме заявили, что для женщин необходимо запустить специальную программу физического и психологического восстановления после родов.