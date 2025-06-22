Минздрав получил документы для выдачи разрешения на применение онковакцины

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подало в Минздрав документы для получения разрешения на применение онковакцины. Об этом ТАСС на ПМЭФ сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

"На днях мы уведомили Минздрав о готовности приступить к клинической работе. Мы подали полный пакет документов для получения разрешения на применение персонализированных онковакцин в клинической практике", - рассказала она.

Для этого у ФМБА все готово - завершен трехгодичный цикл доклинических исследований, который подтвердил безопасность вакцин. Также готовы производственные площадки, где можно будет создавать данные персонализированные вакцины.

При этом, подчеркнула Скворцова, это сложная тема, и вряд ли в ближайшем будущем удастся полностью решить проблему онкологических заболеваний. Однако взять их под контроль и перевести в ранг управляемых хронических заболеваний, вероятно, можно.