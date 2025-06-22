Названа болезнь, которая станет третьей по количеству смертей в мире

Почечные заболевания являются очень большой проблемой и к 2040-2050 году могут стать причиной смертности номер три в мире. Об этом ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал первый зампред комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев ("Единая Россия").

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«Всемирная уже проблема - это заболевания почек. Это очень большая проблема, и прогнозируется, что в 2040-2050 году причиной смерти номер три будут заболевания почек», — сказал Башанкаев.

Депутат объяснил, что для предотвращения роста числа пациентов с крайне опасными заболеваниями, в том числе почечными, было необходимо разграничить болезни "по категориям важности". Помимо заболеваний почек, больше всего смертей приносят сердечно-сосудистые заболевания, онкология и хроническая обструктивная болезнь легких.

По словам Башанкаева, в ходе исследований также удалось выяснить, что "ключом" для работы со многими из этих болезней, в том числе с инфарктом, инсультом и заболеваниями почек, является артериальная гипертензия. Парламентарий обратил внимание, что, по статистике, "пациенты с артериальной гипертензией, ХСН-щики, они в 40 с лишним процентов [случаев] имеют уже тяжелые нарушения почечной функции".

«Поэтому мы сейчас так вот коллегиально понимаем, что надо заниматься не раздельными заболеваниями у одного пациента, а надо одного пациента лечить. Парадигма меняется», — подчеркнул он.

Депутат также поделился, что поддержку по борьбе с заболеваниями названных категорий оказал Минздрав.

«Они выделили по нашей просьбе те самые важные группы пациентов, у кого заранее назначение препаратов точно повлияет на улучшение жизни и, главное, смерти не будет. Как минимум 14 тысяч жизней в год мы спасем благодаря правильной такой поддержке. Минздрав поддержал и передал наши выкладки уже в Минфин и в правительство. Будем ждать их поддержки», — констатировал Башанкаев.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работает тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.