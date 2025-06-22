Доктор объяснил, что необходимо сообщать своему анестезиологу

В частности, нельзя утаивать информацию об антидепрессантах и разжижающих кровь лекарствах.

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В противном случае может произойти «катастрофа», отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением кардиоанестезиологии и реанимации РНЦХ им. Петровского, доктор медицинских наук, профессор РАН Борис Аксельрод.

«Анестезиолог должен знать абсолютно весь спектр принимаемых препаратов, включая психотропные, антидепрессанты в том числе. Потому что они потенцируют, усиливают действие тех препаратов, которые мы вводим. А мы хотим, чтобы пациент быстрее проснулся, а вот вдруг он не просыпается. Оказывается, он принимает антидепрессанты, а ещё он антипсихотики принимает. И таких пациентов много. Это всё надо знать. Что касается разжижающих кровь препаратов, это риск кровопотери, интраоперационной, это катастрофа тоже».

Ранее анестезиолог призвал не бояться общего наркоза: он не сокращает жизнь. Медик рассказал о страхах пациентов перед операциями и назвал их беспочвенными. Завотделением анестезиологии и реанимации 52-й ГКБ Александр Калмыков посмеялся над рассказами о том, что наркоз отнимает несколько лет жизни.