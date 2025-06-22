Эксперт рассказал об успехах борьбы с туберкулезом в РФ

Число людей в России, умерших от туберкулеза, снизилось за последние 10 лет на 60%, это очень положительная динамика. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Борьба с туберкулезом в Российской Федерации очень близка мне. Я также два года проработал в противотуберкулезной больнице исправительной колонии в Мариинске в Кемеровской области. Должен сказать, наблюдается очень положительная динамика. За последние 10 лет [в России] смертность, количество людей, умирающих от туберкулеза, снизилось на 60%», — ответил он на соответствующий вопрос.

Клюге отметил, что при этом существуют проблемы в других странах на востоке региона, в частности с формой туберкулеза, устойчивой к лечению обычными препаратами.

«Хорошая новость в том, что теперь у нас более короткие схемы лечения. Шесть месяцев без инъекций. Так что это то, что я обсуждал с главным врачом-фтизиатром Ириной Анатольевной Васильевой, когда был в Москве. Что мы будем работать вместе, чтобы масштабировать эту новую схему лечения», — рассказал глава Европейского регионального бюро ВОЗ.

Клюге добавил, что это будет касаться не только лечения, но и профилактики, в том числе для групп высокого риска.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.