Женщина родила после смерти: как это повлияет на здоровье ребенка

В штате Джорджия, США, произошел резонансный случай — медсестра Адриана Смит умерла в феврале, но в июне родила ребенка. Как это случилось, что происходит с телом после смерти мозга, чем смерть мозга отличается от комы и какие последствия могут ожидать малыша — в материале «Вечерней Москвы».

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Что случилось с Адрианой Смит

Все началось в феврале этого года, беременная Адриана Смит обратилась к врачам в городе Атланта из-за сильных головных болей. Ей выписали лекарства, хотя медики могли провести компьютерную томографию для установления причин недомогания женщины. Утром после визита в больницу состояние Смит ухудшилось: она с трудом дышала и издавала «булькающие» звуки.

Выяснилось, что в мозге женщины образовались тромбы, что и привело к болям и ухудшению состояния. Врачи провели операцию, но не смогли спасти ее. Смит скончалась. Однако законы штата Джорджия запрещают прерывать беременность женщины, как только у плода появляется пульс, это происходит при сроке в шесть недель. Поэтому «жизнь» Смит поддерживали несколько месяцев на аппаратах жизнеобеспечения, несмотря на то что ее мозг умер.

Врачи полагали, что женщина «родит» с помощью кесарева сечения в начале августа. Они решили все за родственников, которым предстояло оплачивать все медицинские счета за время пребывания Адрианы Смит в больнице. В сборе средств им помогли неравнодушные люди, которые узнали о ситуации благодаря огласке в СМИ.

В мире бывали случаи, когда умерших беременных женщин держали на аппаратах жизнеобеспечения, чтобы сохранить жизнь ребенка. Однако, как правило, такой метод применялся на поздних сроках беременности и всего на несколько недель, а Смит была всего лишь на третьем месяце. Поэтому врачам нужно было поддерживать ее тело на аппаратах еще несколько месяцев. В этой ситуации не исключено, что у ребенка будут проблемы со здоровьем.

«Возможно, мой внук будет слепым. Возможно, он никогда не сможет ходить. Мы не знаем, будет ли он в принципе жить. И я не говорю, что мы решили бы прервать ее беременность. Но у нас должен был быть выбор», — говорила мать Адрианы Эйприл.

В итоге беременность мертвой женщины смогли «дотянуть» почти до шестого месяца. 13 июня врачи провели экстренное кесарево сечение. На свет появился мальчик, которого назвали Ченс (в переводе с английского Chance означает «шанс» — прим. «ВМ»). Его вес составил всего чуть более 800 граммов. Сейчас мальчик находится в отделении интенсивной терапии новорожденных.

Кадавр дал жизнь

Врач-невролог, руководитель реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров рассказал, что организм человека с точки зрения метафизики состоит из трех «компонентов»: биологической оболочки, души и духа.

«Когда душа уходит, а остаются только дух и биологическая оболочка, это можно назвать неполноценным организмом. Врачи в этом случае возложили на себя роль, которую им никто не давал», — объяснил эксперт.

Когда ребенка изымают из биологической оболочки, которая дала ему возможность выжить, и он оказывается живым — вероятно, можно сказать, что такой вариант рождения тоже допустим.

«Главное — что он родился, хоть и недоношенным, начал жить. Сейчас даже малыши весом 500 граммов выживают в рамках искусственного сопровождения жизнедеятельности», — добавил невролог.

По его словам, разница между смертью мозга и комой заключается в том, что в первом случае биологическая оболочка продолжает «жить»: выделять продукты жизнедеятельности, синтезировать и разрушать клетки. Но это не жизнь в привычном понимании, а скорее существование, как у растения.

«А когда человек в коме, он может вернуться к полной жизни, если "поправить" биологическую оболочку. При смерти мозга шанса на выздоровление уже нет. Это называется кадавр — живой труп», — рассказал собеседник «ВМ».

Что касается ребенка, появившегося на свет таким образом, он может столкнуться с заболеваниями иммунной и гормональной систем. Однако Комаров полагает, что с точки зрения физиологии малышу было лучше развиваться в живом трупе, чем под искусственными аппаратами жизнеобеспечения. Хотя с точки зрения этики этот случай нельзя охарактеризовать положительно.

«С точки зрения гуманности — может, эта женщина даже не была бы против, но спросить ее мы уже не сможем», — отметил невролог.

Помимо подобных уникальных случаев «взращивания» ребенка в теле мертвой матери, тело умершего могут поддерживать на аппаратах жизнеобеспечения в ожидании трансплантации органов: почек, печени, легких, сердца и других.

«В этом случае в кадавре поддерживают жизнедеятельность, чтобы подготовить органы к пересадке и самого реципиента. В этом процессе важно совмещение антигенов, антител, крови, генотипа и так далее, чтобы орган подходил получателю. Подготовка может занимать от недели и более. Но затем шесть–семь человек продолжат почти полноценную жизнь благодаря пересаженным от умершего человека органам», — заключил Комаров.

Как справиться родственникам

Семье человека с умершим мозгом непременно придется столкнуться с горем утраты. Психолог Евгений Фомин отметил, что к подобным ситуациям нужно относиться как к неизбежной потере.

«К сожалению, люди умирают. Иногда скоропостижно, а иногда с помощью технологий удается продлить их жизнь. Но в последнем случае, если можно так сказать, есть некий плюс — близкие могут попрощаться с умирающим, сказать те слова, которые до этого не успели сказать», — объяснил собеседник «ВМ».

Некоторым людям может быть проще сказать то, что они не решались произнести человеку в лицо при жизни.

«В подобной ситуации можно посоветовать пережить горе, поговорить, высказаться, проплакать свою утрату. У близких есть возможность сказать последние слова человеку, который выглядит как живой», — добавил психолог.

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