Из-за зубной инфекции у мужчины едва не отказало сердце

В Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга прооперировали 20-летнего парня, у которого зубная инфекция развилась в острый инфекционный эндокардит с поражением аортального и митрального клапанов. Пациент поступил к медикам в тяжелом состоянии.

© runews24.ru

Зубную инфекцию парень лечил амбулаторно, однако после перенесенного ОРВИ инфекция распространилась в кровоток, и антибактериальная терапия не помогла. У пациента была высокая температура, появились отеки и слабость. Несмотря на активное течение эндокардита, ему требовалось срочное хирургическое вмешательство, рассказывают в Комитете здравоохранения Санкт-Петербурга.

Врачи кардиохирургического отделения №2 Елизаветинской больницы провели экстренную операцию. Запущенный инфекционный процесс значительно повредил клапанные структуры, и нативные клапаны пришлось менять. Врачи установили механические протезы.

Пациент после операции пропил курс антибиотиков и покинул больницу в удовлетворительном состоянии.

Ранее мы рассказывали, почему люди едят волосы и что потом извлекают хирурги. А тут мы рассказывали о самых необычных операциях 2025 года.