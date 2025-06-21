Россия начнет выпуск всех гормонозаместительных препаратов

В России к 2026 году может начаться производство всей линейки препаратов для заместительной гормональной терапии. Об этом сообщили на Петербургском международном экономическом форуме. Сейчас завершается разработка ключевого компонента — паратериоидного гормона, ранее не производившегося в стране.

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До этого времени отечественные препараты заместительной терапии уже покрывали большинство состояний, связанных с гормональным дефицитом. Однако паратериоидный гормон, используемый при нарушениях работы околощитовидных желез, по-прежнему закупался за рубежом, в том числе в США. Его производство внутри страны позволит отказаться от импортных поставок и снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения.

По словам директора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И. И. Дедова Наталья Мокрышева, работа над препаратом идет ускоренными темпами, и переход от лабораторной разработки к практическому применению происходит быстрее, чем в прошлые годы.