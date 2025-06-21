Как музыка помогает хирургу-трансплантологу спасать детские жизни

День медицинского работника отмечают в Армении. Профессиональный праздник на рабочем месте встречает хирург-трансплантолог Погос Гейикян. Он уже более 30 лет спасает жизни детей и подростков, а еще увлекается музыкой: слушает классику дома и в операционной. И сам играет на скрипке и даже участвует в концертах. О необычном докторе рассказывает корреспондент «МИР 24» Армен Осипянц.

Годовалого Нарека мама каждую неделю приводит на осмотр к врачу Погосу Гейикяну. У ребенка были очень серьезные проблемы со здоровьем. После многочисленных исследований врачи пришли к выводу: его спасет лишь трансплантация печени. Донором выступил отец мальчика, операцию провела команда армянских и белорусских врачей.

«Я была в отчаянии, мир словно рухнул. Но когда впервые встретились с Погосом Аветисовичем, он сразу вселил в меня надежду своим спокойствием, заботой и уверенностью, что все будет хорошо. Он очень добрый и внимательный человек. И когда сделали трансплантацию, мой мальчик получил вторую жизнь. Я безгранично благодарна доктору Гейикяну, всему медперсоналу медцентра и белорусским врачам», – поделилась мама пациента Сона Арутюнян.

Погос Гейикян – заведующий урохирургическим отделением медцентра – института здоровья детей и подростков. Это единственная в стране клиника, где делают трансплантацию почек пациентам всех возрастов, а детям и подросткам еще и пересадку печени.

Погос Гейикян, заведующий урохирургическим отделением медкомплекса – института здоровья детей и подростков:

«Дети – невинные создания, и ты не можешь с ними быть грубым, не улыбаться, относиться без нежности и заботы. Врачи в свою очередь получают от детей положительную энергию, и очень многие детские хирурги – долгожители. Думаю, сказывается этот позитив. И это уникальное преимущество детских хирургов».

Погос Гейикян периодически участвует в совместных операциях с коллегами из Кипра, Бельгии, США, Грузии и Беларуси. В медцентре известен не только как один из лучших хирургов, но и как высокий ценитель классической музыки. Включает ее как во время операций, так и после тяжелого рабочего дня.

Любовь к классике у врача Погоса Гейикяна с детства. Он окончил музыкальную школу, играет на скрипке, часто вместе с женой исполняет любимые произведения. Супруга доктора – пианистка, преподает в Ереванской государственной консерватории имени Комитаса.

«Музыка, особенно классическая, очень успокаивает, снимает напряжение. В студенческие годы я играл в вокально-камерном оркестре мединститута, сейчас тоже время от времени играю и участвую в разных благотворительных концертах», – рассказал Погос Гейикян.

Профессиональный праздник – День медработника Армении – Погос Гейикян встретит на работе и вновь включит любимую музыку.