Доктор объяснил завоз брюшного тифа в Россию

Доктор Мясников объяснил завоз брюшного тифа в РФ непривитыми туристами
Врач Александр Мясников в эфире НСН отметил, что брюшной тиф опасен в том числе прободением кишки и неврологическими изменениями.
Случаи завоза брюшного тифа в Россию связаны с тем, что туристы не вакцинируются от него, при этом даже не переболевший человек может быть носителем болезни до года. Об этом в беседе с НСН заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила, что в России растет число случаев завоза брюшного тифа. По ее словам, в настоящий момент высокая заболеваемость им наблюдается в странах Азии и Африки. Мясников рассказал, чем опасно это заболевание.
«Брюшной тиф — это серьезная болезнь, называемая сальмонеллой тифи и другими разновидностями сальмонелл. Она была бичом в нашей стране во времена гражданской войны. Сейчас в эпоху антибиотиков и привычной для нас гигиены это заболевание резко снизилось. Но эта болезнь по-прежнему остается актуальной и опасной для стран Центральной и Южной Азии, Африки, Карибского моря, Океании. Эта болезнь опасна и требует лечения антибиотиками, иногда совместно с гормонами. Уровень смертности достаточно высокий. Болезнь может проявляться не только поносом, но и прободением кишки в результате инфекции. Могут быть и неврологические изменения. Хорошо известна тифозная энцефалопатия и другие виды», - объяснил доктор.
Он отметил, что случаи завоза брюшного тифа в Россию в основном связаны с тем, что туристы не вакцинируются от этой болезни.
«Завозные случаи есть и, к сожалению, будут, потому что наши туристы не прививаются. Есть три разновидности вакцины, но люди не вакцинируются. Туристы пользуются водой, едят. Опасны не только лед, вода и немытые продукты, но и приправы, которые стоят на столах даже в пятизвездочных ресторанах. Их никто не меняет. Это тоже источник. Поэтому, когда куда-то едете, нужно быть крайне осторожными, потому что подхватить инфекцию очень легко. Конечно, завести могут. Очень опасны бессимптомные носители. Потому что человек, заразившись, переболев, или даже не переболев, может более года быть источником инфекции. Поэтому, в первую очередь, надо проверять на носительство людей, которые работают в столовых, с людьми», - заключил Мясников.