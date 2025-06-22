Доктор объяснил завоз брюшного тифа в Россию

Врач Александр Мясников в эфире НСН отметил, что брюшной тиф опасен в том числе прободением кишки и неврологическими изменениями.

Случаи завоза брюшного тифа в Россию связаны с тем, что туристы не вакцинируются от него, при этом даже не переболевший человек может быть носителем болезни до года. Об этом в беседе с НСН заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила, что в России растет число случаев завоза брюшного тифа. По ее словам, в настоящий момент высокая заболеваемость им наблюдается в странах Азии и Африки. Мясников рассказал, чем опасно это заболевание.

«Брюшной тиф — это серьезная болезнь, называемая сальмонеллой тифи и другими разновидностями сальмонелл. Она была бичом в нашей стране во времена гражданской войны. Сейчас в эпоху антибиотиков и привычной для нас гигиены это заболевание резко снизилось. Но эта болезнь по-прежнему остается актуальной и опасной для стран Центральной и Южной Азии, Африки, Карибского моря, Океании. Эта болезнь опасна и требует лечения антибиотиками, иногда совместно с гормонами. Уровень смертности достаточно высокий. Болезнь может проявляться не только поносом, но и прободением кишки в результате инфекции. Могут быть и неврологические изменения. Хорошо известна тифозная энцефалопатия и другие виды», - объяснил доктор.

Он отметил, что случаи завоза брюшного тифа в Россию в основном связаны с тем, что туристы не вакцинируются от этой болезни.